Cultura: Dureghello, ringrazio Governo e ministro per sostegno a progetto museo shoah a Roma

- "Voglio esprimere il mio ringraziamento al Governo e al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per la concreta attenzione al tema della memoria. Il sostegno affinché Roma abbia finalmente un museo della shoah speriamo rappresenti un impulso per fornire definitivamente risposte da parte dell'amministrazione in merito alla sua realizzazione che auspichiamo sia celere. Servono tempi certi e scelte realizzabili in tempi brevi per garantire alla capitale d'Italia un museo come tutte le grandi capitali europee". Lo comunica in una nota Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma. (Com)