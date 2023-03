© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale, gli Stati Uniti non sono in possesso di prove che dimostrino forniture di armamenti letali dalla Cina alla Russia, nel quadro del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa, dopo le notizie di stampa sull’abbattimento di un drone Mugin-5 di fabbricazione cinese da parte delle truppe di Kiev. (Was)