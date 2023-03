Ponte Stretto: Ferrante (FI), opera progettata vent'anni fa da governo Berlusconi si farà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri "oggi ha approvato il decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. L'opera, progettata vent'anni fa dal governo guidato dal nostro presidente Silvio Berlusconi, ma più volte bloccata dai veti ideologici della sinistra pseudo ambientalista, sta diventando finalmente realtà". Lo sottolinea in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato alle Infrastrutture. "È una giornata storica per il Governo, che si conferma ancora una volta dalla parte delle grandi opere strategiche. E' una giornata storica per Forza Italia - sottolinea - che per anni ha fatto del Ponte il simbolo di una visionaria battaglia politica, una giornata storica per la Sicilia che si vedrà stabilmente connessa con l'Europa, una giornata storica per il rilancio economico, sociale, produttivo del nostro Mezzogiorno. Una giornata storica per il nostro Paese che dimostra di saper cogliere le grandi sfide affrontandole con coraggio, lungimiranza e determinazione. Un ringraziamento speciale va al presidente Silvio Berlusconi per avere, primo tra tutti, immaginato e programmato questo grande sogno ed al ministro Matteo Salvini che, sin dal suo insediamento al Mit, ha lavorato perché questo stesso sogno diventasse realtà". (Rin)