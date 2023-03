Lazio: Marotta (Avs), preoccupati da discorso Rocca in Aula, opposizione sarà dura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ascoltato con attenzione le parole del presidente Rocca che ha illustrato le sue linee programmatiche per questa dodicesima Legislatura. Siamo preoccupati di alcune grandi assenze nel suo discorso: lotta alle mafie, politiche di genere, diritto alla studio, sostegno al reddito, politiche di accoglienza, mobilità sostenibile". Lo dichiara su Facebook il consigliere regionale Avs, Claudio Marotta. "Su tutto ciò faremo opposizione dura perché sono le priorità che vogliamo rappresentare come Verdi e Sinistra in consiglio regionale", ha concluso. (Com)