Milano: Consiglio comunale approva bilancio 2023-2025, 4,85 miliardi di investimenti in conto capitale (2)

- "Sono elementi di confronto con il Governo – prosegue Conte – in uno spirito di dialettica franca e di cooperazione leale, per stimolare una riforma della finanza degli enti locali che tenga conto del ruolo dei comuni e di quelli grandi come Milano, che investono in infrastrutture al servizio non dei soli milanesi. Servono regole specifiche per comuni virtuosi che devono essere messi in condizione di programmare la spesa tenendo anche conto degli oneri di gestione futuri. Se si vogliono usare i grandi centri come motore di sviluppo dell'Italia sarà necessario strutturare insieme dei meccanismi di compensazione". Sul lato delle entrate, considerati i buoni dati dell'ultima parte del 2022, si prevede un incremento degli introiti dalla tassa di soggiorno (da 35 a 55 milioni), dall'addizionale Irpef (da 195 a 210 milioni), dai proventi del trasporto pubblico locale (dai 320 milioni del 2022 a 395 milioni) e dai dividendi delle società partecipate, previsti a 95,8 milioni rispetto ai 72,5 del 2022. "Il Comune di Milano – commenta Conte – garantisce un'elevata quantità e qualità di servizi facendo leva sulla propria autonomia finanziaria, con entrate tributarie ed extra tributarie che coprono più dell'80 per cento del bilancio corrente. Il contesto attuale ci ha costretto ad una sofferta ricomposizione della spesa netta di tutti gli assessorati per garantire con priorità i servizi e le funzioni fondamentali. Con coerenza e responsabilità porteremo avanti la nostra azione di riequilibrio dei conti, che devono essere sempre più improntati alla flessibilità". (Com)