Egitto-Etiopia : Addis Abeba respinge dichiarazioni ministro Esteri egiziano su diga Gerd

- L'Etiopia ha respinto la dichiarazione del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, che parlando lo scorso 9 marzo al Cairo in una conferenza stampa con l’omologo del Kenya, Alfred Nganga Mutua, in merito alla disputa relativa alla Grande diga della rinascita (Gerd) ha ribadito che "tutte le opzioni sono aperte”. “Tale minaccia costituisce una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite e dell’Atto costitutivo dell’Unione africana”, ha riferito il ministero degli Esteri dell’Etiopia in una nota. Secondo Addis Abeba, le dichiarazioni di Shoukry rappresentano inoltre anche” una chiara violazione dell'accordo sulla dichiarazione di principi sulla diga Gerd firmato il 23 marzo 2015 tra Etiopia, Egitto e Sudan. “L'Egitto deve cessare le sue dichiarazioni insensibili e illegali”, si legge nella nota. Il ministero ha invitato tutti gli attori interessati a prendere atto della “flagrante violazione da parte dell'Egitto dei principi delle relazioni internazionali”, e ha sottolineato che “nessun interesse può essere portato avanti attraverso minacce e intimidazioni”. Secondo Addis Abeva, “se affrontata in buona fede e nel pieno rispetto dei principi del diritto internazionale, una soluzione amichevole tra i tre Paesi è a portata di mano nei negoziati sotto gli auspici dell'Unione africana, osserva la dichiarazione”. Infine, il ministeero degli Esteri di Addis Abeba, ha ribadito “il suo appello alle parti affinché coinvolgano nuovamente la piattaforma dell'Unione africana e raggiungano una soluzione negoziata” sul dossier della diga Gerd, sottolineando che “l'Etiopia rimane impegnata per una soluzione vantaggiosa per tutti di questa questione".(Res)