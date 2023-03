Omicidio Cerciello Rega: la vedova, non passi messaggio che turisti possano portare armi e uccidere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’indomani della sentenza della Corte di Cassazione sull’omicidio del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, che ha parzialmente accolto i ricorsi, pur esprimendo amarezza e disorientamento, Rosa Maria Esilio, vedova del vice brigadiere, intende ribadire, la profonda fiducia nella Giustizia italiana. Ritiene necessario e giusto attendere comunque di leggere le motivazioni della sentenza, con la speranza, in memoria del marito barbaramente ucciso durante il servizio “che non passi il messaggio che in questa Nazione, senza conseguenze concrete, si possa trascorrere le proprie vacanze portando al seguito armi, comprando droga e uccidendo servitori dello Stato".(Rer)