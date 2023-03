Scuola: Marti (Lega), con Valditara 300 milioni in più per aumento stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trecento milioni in più per gli stipendi. Grazie al ministro Valditara, ecco un altro risultato in termini di aumento della retribuzione per il comparto Istruzione e ricerca: nuove risorse che integrano quelle stanziate dalla legge di Bilancio sul Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa, destinate all'incremento della componente fissa dei compensi”. Lo ha dichiarato Roberto Marti, senatore della Lega e presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. “Dopo anni di immobilismo da parte di una sinistra che parla a vanvera di diritti – ha aggiunto –, finalmente c'è la giusta attenzione per chi lavora nel mondo dell'istruzione e un confronto costruttivo con i sindacati, che sta permettendo di ottenere risultati concreti". (Rin)