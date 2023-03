Usa: autorità regolamentari lavorano con Wall Street per salvare First Republic Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità regolamentari statunitensi, insieme ad alcune grandi banche, stanno lavorando ad un piano per salvare First Republic Bank, dopo che l’istituto di credito ha iniziato a valutare una cessione a seguito di un calo del 70 per cento in Borsa, derivante dalle pressioni sul sistema bancario dovute al recente fallimento di Silicon Valley Bank. Fonti anonime hanno confermato al “Washington Post” che il piano per il salvataggio della banca, che potrebbe prevedere un aumento di capitale o una cessione diretta, richiederebbe circa 30 miliardi di dollari. All’operazione potrebbero partecipare fino a dieci grandi istituti di credito quotati a Wall Street, tra cui Jp Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo e Morgan Stanley. (Was)