Milano: da emendamenti bilancio 700mila per i centri estivi, ma è circa un quarto del budget del 2022 - Video

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Consiglio comunale di Milano arrivano due emendamenti al bilancio, uno di maggioranza e uno d’opposizione, che mettono in campo un totale di 700 mila euro per i servizi dei centri estivi comunali, con mezzo milione che arriva su impulso della maggioranza e 200 mila dall’opposizione. Restano risorse comunque insufficienti a garantire il servizio, considerato che lo scorso anno sono stati 3.916 i bambini partecipanti, di cui 264 disabili, per un costo totale di circa 3 milioni. (Video: Agenzia Nova) (Rem)