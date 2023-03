Governo: Roccella, in Cdm importanti misure per famiglie e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La natalità, il sostegno alle famiglie e la composizione dei nuclei familiari quali criteri fondanti della riforma fiscale; norme per perseguire con efficacia crimini internazionali fra i quali lo stupro e altri crimini contro la libertà e la dignità sessuale e la libertà procreativa, molto diffusi negli scenari di guerra. Due ottime notizie per le famiglie e per le donne che arrivano dal Consiglio dei ministri di oggi”. Lo ha dichiarato Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità. “Nella delega fiscale – ha spiegato Roccella – sono stati previsti la natalità e il sostegno alle famiglie fra i princìpi cardine ai quali la riforma del fisco dovrà ispirarsi, e la composizione del nucleo familiare e i costi sostenuti per la crescita dei figli fra i criteri per la revisione del sistema di tassazione sulle persone fisiche”. “Per quanto riguarda invece il codice dei crimini internazionali – ha affermato ancora la ministra –, grande attenzione è stata riservata al tema degli stupri e dei crimini contro la libertà e la dignità sessuale e la libertà procreativa, purtroppo spesso perpetrati nei teatri di guerra”. In un importante incontro sugli stupri di guerra in Ucraina che abbiamo promosso nell’autunno scorso era stata evidenziata l’inadeguatezza degli strumenti giuridici esistenti per perseguire questi orrendi crimini e assicurare giustizia alle loro vittime. Con il provvedimento approvato oggi – ha concluso – il nostro Paese colma questa lacuna”. (Rin)