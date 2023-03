Impresa: Mazzoncini (A2A), 80 per cento energia venduta allineata a nostra produzione entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SUlla differenza dei dati in termini di energia prodotta e venduta da A2A "l'obiettivo è di arrivare quasi al completo parallelismo alla fine del Piano nel 2026". Lo ha detto Renato Mazzoncini, l’Amministratore delegato di A2a rispondendo ad una domanda durante la conferenza stampa che segue i risultati sul 2022 pubblicati oggi. La società mira a raggiungere "l'80 per cento dell'energia venduta allineata alla nostra produzione", quindi "due terzi dell’energia verde prodotta e venduta da noi" ha evidenziato l'Ad. Nel corso del 2022 l'energia da fonti rinnovabili venduta è cresciuta del 32 per cento, mentre quella prodotta del 104 per cento. Per quanto riguarda la produzione idroelettrica "nel 2022 è sceso del 38 per cento su una media degli ultimi 10 anni" ha concluso Mazzoncini. (Rem)