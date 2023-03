Autonomia: Fontana, approvazione in Cdm è importante passo avanti che ci avvicina al traguardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un nuovo importante passo avanti che ci avvicina al traguardo dell’autonomia. Grazie al Ministro Calderoli per la concretezza con cui sta portando avanti questo percorso. Lombardia e Veneto sostengono fortemente questa riforma innovativa che, siamo certi, sarà in grado di dare nuovo slancio a tutto il Paese e a tutte le Regioni”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta l’approvazione da parte del Governo del Ddl sull’Autonomia. Soddisfazione viene espressa anche dal sottosegretario alla Presidenza della Regione, con delega all’Automomia, Mauro Piazza: “Il ministro Calderoli, ancora una volta, sta confermando tutte le sue doti di persona determinata nel raggiungere i traguardi prefissati. Un obiettivo, quello dell’Autonomia che, come hanno ben evidenziato ieri il governatore Fontana e il presidente del Consiglio regionale Romani, è al centro dell’azione politica della Lombardia”. (Com)