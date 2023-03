Egitto: Italia guida nella digitalizzazione settori museale e culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all’attività dell’ambasciata d’Italia al Cairo e al successo del Museo virtuale sul patrimonio culturale, sostenuto dal ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, promosso dal ministero della Cultura e diretto da Sergio Iovino, l’Italia ha assunto il ruolo di guida nella digitalizzazione del settore museale e culturale in Egitto. Secondo quanto riferisce la Farnesina in un articolo sul proprio sito, ciò rappresenta “un primo passo, questo, nel segno del dialogo e della comprensione tra culture e popoli, celebrato dalle migliaia di visitatori della mostra virtuale e dai numeri record registrati presso il Museo nazionale della civiltà egizia, il Museo egizio e la Biblioteca alessandrina, dove sono stati esposti i pannelli virtuali”. Nell’articolo, la Farnesina sottolinea che il “Museo virtuale sul patrimonio culturale offre un esempio di esegesi interpretativa in digitale del patrimonio culturale, combinando tre diversi modelli di digitalizzazione (digitalizzazione a 360 gradi, animazione digitale 2D e realtà virtuale interattiva 3D)”. (segue) (Res)