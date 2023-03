Egitto: Italia guida nella digitalizzazione settori museale e culturale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Il Cairo ha digitalizzato per la prima volta nella storia, sia a 360 gradi che in modello planimetrico 3D, il National Museum of Egyptian Civilization, con un focus virtuale speciale su alcuni reperti unici, tra cui lo scheletro di Nazlet Khater e le mummie di Amenhotep II e di Ramesse II. Sono stati anche digitalizzati il Museo delle antichità e tutti i musei interni alla Biblioteca alessandrina. Nei prossimi mesi verranno digitalizzati anche il Museo egizio, il Museo di arte islamica, il Museo greco romano e il Museo nazionale di Alessandria. Il Museo virtuale, già esposto in Canada, sbarcherà anche ad Algeri, Tunisi e Rabat per poi approdare a Beirut e ad Amman rafforzando gli antichi legami tra le due sponde del Mediterraneo, verso una rete transnazionale di condivisione del patrimonio culturale che muova da quello italiano quale ponte tra culture, e sviluppando interconnessioni bilaterali tra l’Italia e Paesi dove il Museo farà tappa. (Res)