Germania: circa la metà dei tedeschi contro il terminale Gnl di Ruegen

- Circa la metà dei tedeschi è contraria alla costruzione di un terminale per il gas naturale liquefatto (Gnl) sull'isola di Ruegen, mentre poco più di un terzo è favorevole. È quanto emerge da un risultato commissionato all'istituto demoscopico Civey dal comune di Binz, sulla stessa isola. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, un parere negativo in merito alla realizzazione dell'infrastruttura è stato espresso anche da Manuela Schwesig, prima ministra del Meclemburgo-Pomerania anteriore, il Land a cui appartiene Ruegen. Intanto, una petizione inviata al Bundestag per bloccare la costruzione del terminale per il Gnl sull'isola ha raggiunto le 22 mila firme. Se i sostenitori saranno 50 mila nelle prossime tre settimane, gli autori dovranno essere ascoltati in una seduta aperta dalla commissione Petizioni del parlamento federale. Secondo i piani, al largo di Sellin sull'isola di Ruegen, dovrebbero essere costruite due piattaforme nel Mar Baltico a cui ormeggiare terminali galleggianti per il Gnl. Il progetto è stato assegnato al gruppo per l'energia tedesco Rwe. (Geb)