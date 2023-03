Olocausto: Borgonzoni, impegno ministero Cultura per tenere viva memoria vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge per l'istituzione del museo nazionale della Shoah a Roma “saranno investiti 10 milioni di euro nel triennio 2022-2025”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, sottolineando che "continua l'impegno del ministero della Cultura per tenere viva la memoria delle vittime dell'Olocausto. “Anche Roma – ha aggiunto – tra le grandi città del mondo in onore del ricordo". (Rin)