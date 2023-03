Fisco: Fazzolari, ragioniamo su tetti a detrazioni e deduzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Detrazioni e deduzioni nel totale in Italia “sono numerosissime, spesso in contrasto tra loro e in totale valgono qualcosa come 120 miliardi di euro l'anno. Razionalizzare, renderle più efficaci e con degli obiettivi chiari, farà sì che ognuno continuerà ad avere pienamente diritto alle deduzioni a cui ha diritto, ma eviteremo degli sprechi, oggi ce ne sono molti". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, ospite di Bruno Vespa a “Cinque minuti”, su Rai Uno. "Tra le cose sulle quali stiamo ragionando, c'è proprio la possibilità di permettere deduzioni e detrazioni con dei tetti in modo che pagheranno qualcosa di più le fasce particolarmente benestanti, ma non toccheremo detrazioni e deduzioni del ceto medio", ha aggiunto. (Rin)