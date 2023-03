Urbanistica: ok in giunta capitolina a programma preliminare "Print Magliana Gra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato oggi il programma preliminare relativo al Print per attività "Magliana Gra" con cui si avviano il recupero e il completamento di un ambito nel quadrante sud-occidentale di Roma, carente di servizi e collegamenti viari adeguati. Lo riferisce una nota. "Si tratta di una proposta privata estesa all'intero ambito del Programma integrato e coerente con le norme del Prg approvato nel 2008, che punta a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, parcheggi, aree a verde e, in particolare, la ristrutturazione di via di Valle Lupara, completa di rotatorie interne nonché di una rotatoria di connessione con Via della Magliana e con l'adiacente Gra", dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. (segue) (Com)