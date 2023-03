Imprese: Moroni (A2A), tassa extraprofitti costata 122 milioni nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A "ha pagato un valore assoluto di 122 milioni di euro nell'intero 2022" per la tassa sugli extraprofitti. Così il Cfo di A2A Luca Moroni rispondendo ad una domanda durante la conferenza stampa che segue i risultati sul 2022 pubblicati oggi. Il taxe rate al 29 per cento "è normalizzato per permettere il confronto con gli anni precedenti", perché senza normalizzazione il tax rate sarebbe salito "sopra il 70%" ha spiegato il Cfo.(Rem)