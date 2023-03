Roma: auto contro moto sulla Colombo, 30enne di Ostia muore sulla strada di casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva 30 anni il motociclista che, oggi pomeriggio alle 15 circa, ha perso la vita in un terribile scontro su via Cristoforo Colombo a Roma, nei pressi dell’intersezione con viale dell’Agricoltura. Il giovane forse tornava a casa perché era diretto verso Ostia dove era residente, e viaggiava in sella ad una Triumph Triple quando, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX gruppo Eur, si è scontrato con una Renault Laguna guidata da un 70enne. L’uomo si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Gli operatori di una ambulanza 118 accorsi sul posto, hanno tentato in tutte le maniere di mantenere in vita il ferito che presentava traumi in diverse parti del corpo. Dopo circa due ore, però, il cuore del motociclista ha smesso di battere. Una tragedia che si è consumata sotto gli occhi di tanti automobilisti nel traffico rallentato dagli agenti della locale che effettuavano i rilievi.(Rer)