Finanza: da Cdm via libera a Fintech

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha presentato in Consiglio dei ministri (Cdm) un decreto in materia di emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari e misure di semplificazione della sperimentazione Fintech. Il provvedimento, che il Cdm ha approvato - spiega una nota del ministero (Mef) - rappresenta un tassello fondamentale per la realizzazione degli investimenti in digitalizzazione e senza oneri per la finanza pubblica adeguando l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato. L’obiettivo del regime pilota è consentire agli operatori di mercato di sperimentare l’utilizzo di nuove tecnologie in un ambiente controllato a registro distribuito assicurando un livello di affidabilità delle trasmissioni finanziarie a tutela dei risparmiatori. Infine, il provvedimento introduce anche una misura di semplificazione della sperimentazione Fintech volta al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. (Com)