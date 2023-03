Fisco: Malan (Fd'I), bene ok a riforma, meno tasse, più crescita ed equità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Meloni approva la riforma fiscale che per Fratelli d'Italia rappresenta un passaggio fondamentale. Ci saranno meno tasse e meno burocrazia, più crescita ed equità in un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente. Tutti devono pagare il giusto, devono poterlo fare in serenità e in modo semplice perché l'economia cresca, creando posti di lavoro e ricchezza". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. (Rin)