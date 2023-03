Milano: da emendamenti bilancio 700mila per i centri estivi, ma è circa un quarto del budget del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Consiglio comunale di Milano arrivano due emendamenti al bilancio, uno di maggioranza e uno d’opposizione, che mettono in campo un totale di 700 mila euro per i servizi dei centri estivi comunali, con mezzo milione che arriva su impulso della maggioranza e 200 mila dall’opposizione. Restano risorse comunque insufficienti a garantire il servizio, considerato che lo scorso anno sono stati 3.916 i bambini partecipanti, di cui 264 disabili, per un costo totale di circa 3 milioni. “Se facciamo degli equivalenti, è un quarto di quello che avevamo a disposizione lo scorso anno", ha infatti sottolineato il vicesindaco Anna Scavuzzo a margine della seduta consiliare di oggi, aggiungendo che però "i centri estivi si faranno”. “Credo il consiglio comunale tutto lo abbia richiesto a gran voce – ha affermato - e credo sia una richiesta da portare avanti. 700mila euro non bastano, lo sappiamo, ma sono un buon inizio. Siamo anche chiamati a vedere quanto possiamo recuperare rispetto a delle spese che non abbiamo ancora affrontato e che possiamo differire, e continuiamo a dialogare con Roma e con la Regione Lombardia. Ci sono stati in passato finanziamenti ai Comuni per i centri estivi, solitamente a fine anno come ristoro. Chiediamo vengano dati prima e non dopo per poter rispettare le norme che i comuni devono rispettare per gli appalti”. Serve, dunque, un ulteriore aiuto da parte del governo, per reperire i più di due milioni mancanti. (segue) (Rem)