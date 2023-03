Milano: da emendamenti bilancio 700mila per i centri estivi, ma è circa un quarto del budget del 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dei centri estivi è stato lungo tutta la discussione sul bilancio uno dei cavalli di battaglia dell’opposizione, che ha integrato il mezzo milione di euro previsti dalla maggioranza con ulteriori 250 mila euro. “Sappiamo che 500mila euro non sono abbastanza – ha spiegato Alessandro Verri, capogruppo della Lega -, e sappiamo che le risorse impiegate altrove sarebbero da impiegare qui. Noi come opposizione abbiamo tolto risorse dalle nostre disponibilità dandole a voi, per fare opposizione costruttiva, rimarcando le nostre mancanze ma mettendo davanti a tutto le esigenze dei cittadini, per fare sì che almeno 1800 bambini possano usufruire del servizio”. Questa cifra, di circa 1800-2000 bambini a cui garantire il servizio, è stata ribadita anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Truppo. “Durante la discussione del Bilancio -ha affermato -, grazie all’azione politica di tutti i partiti componenti del Centrodestra, sono stati trovati i fondi per garantire il servizio dei centri estivi per i bambini milanesi. Abbiamo chiesto l'impegno per dare certezze in termini di numeri e almeno 2000 bambini potranno beneficiare del servizio. Non abbiamo voluto modificare il termine "garantire il servizio" così come proposto dal vicesindaco Scavuzzo perché volevamo un impegno chiaro. La discussione in aula si è volta al termine nella giornata di oggi ed è stata così garantita la possibilità per molte famiglie milanesi di iscrivere i propri bambini ai centri estivi organizzati dal Comune di Milano”. Rimane il problema, sottolineato da Scavuzzo, che per raggiungere i numeri dello scorso anno mancano ancora oltre due milioni di euro, e anche solo per garantirlo a 2000 bambini servirebbe una cifra all’incirca doppia rispetto ai 700 attuali, al di là dell’impegno a garantire il servizio, preteso dal centrodestra e inserito nell’emendamento. (Rem)