Lazio: Rocca interviene in Aula, a destra trattativa serrata su commissioni

- La Sanità al centro dell'agenda ma anche infrastrutture, mobilità, rifiuti e più attenzione alle province e alle persone fragili. Queste sono le linee programmatiche che il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intende perseguire nella sua azione di governo, illustrati oggi durate la seduta del Consiglio regionale. L'aula, presieduta da Antonello Aurigemma, si è riunita oggi per la seconda giornata di insediamento della dodicesima legislatura. Dopo l'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio, nella scorsa seduta, sono iniziate le trattative per assegnare le presidenze di commissione. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", delle tredici commissioni permanenti, due andranno certamente all'opposizione, una a testa Udc e civica Rocca, le altre saranno ripartire tra i tre principali partiti di centrodestra. Non c'è accordo tra Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla commissione bilancio e le trattative sono serrate. Gli azzurri vorrebbero venisse assegnata a Cosmo Mitrano, ma Fratelli d'Italia punta a tenersela per sé. In quel caso il destinatario sarebbe Marco Bertucci. In ogni caso la prossima settimana il quadro delle commissioni sarà chiuso. Inoltre, sempre nella prossima settimana, la giunta approverà il bilancio e lo manderà alla commissione "speciale" che, a sua volta, si riunirà per mandare il testo in Aula per l'approvazione finale. A giugno toccherà all'assestamento. Intanto, oggi è stata notata da più fronti l'assenza in Aula del leghista Pino Cangemi, eletto vicepresidente del Consiglio, ma che nei giorni scorsi non ha nascosto il suo malcontento, perché si sarebbe aspettato un riconoscimento maggiore (la presidenza o un assessorato). (segue) (Rer)