Lazio: Rocca interviene in Aula, a destra trattativa serrata su commissioni (2)

- "In questi cinque anni abbiamo un dovere nei confronti di quei cittadini che non sono andati a votare, che hanno smesso di credere nelle istituzioni, soprattutto nei confronti dei nostri giovani", ha esordito Rocca nel suo intervento, "perché recuperare i giovani al valore nobile della politica è uno dei nostri doveri". "Credo nel valore delle istituzioni e questo è il luogo dove questa sintesi trova aria pura per potersi realizzare", ha proseguito il presidente della Regione. "Un luogo dove potersi confrontare liberamente perché le sfide che abbiamo davanti sono troppo importanti, abbiamo il dovere di guardare lontano, di non cercare nell'immediato l'applauso facile. Dobbiamo fornire risposte che si attendono da troppo tempo". (segue) (Rer)