Lazio: Rocca interviene in Aula, a destra trattativa serrata su commissioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ha poi delineato le principali linee programmatiche che la Giunta intende portare avanti, per ciascun settore di intervento, a partire dalla Sanità, ritenuta prioritaria e per la quale ha preso lui direttamente la delega. Rocca ha annunciato che i primi provvedimenti riguarderanno l'emergenza dei pronto soccorso – "che vanno potenziati con più personale" – e le liste d'attesa. Su quest'ultimo punto, il presidente della Regione ha detto che si tratta di un "problema legato sicuramente anche alla carenza di personale ma anche più strutturale, di utilizzo delle risorse" per il quale Rocca ha preso "un impegno solenne che assumo in quest'aula davanti ai cittadini. Si aprirà un grande conflitto con la sanità privata rispetto a questo ma noi non vogliamo far danno a nessuno, vogliamo solo intervenire e risolvere il problema". Il presidente ha poi annunciato di voler intervenire anche sugli squilibri territoriali: "Negli anni si è stratificata una cittadinanza di serie A e una di serie B rispetto ai servizi offerti dai territori. La centralità romana ha penalizzato i cittadini delle province". (segue) (Rer)