Lazio: Rocca interviene in Aula, a destra trattativa serrata su commissioni (4)

- Rocca si è poi soffermato sulla rete ospedaliera, per la quale ha promesso di assumere "la responsabilità di scelte coraggiose". A tal proposito, il presidente ha annunciato di voler recuperare gli ospedali San Giacomo (non per gli acuti) e Forlanini. "Abbiamo ospedali come il policlinico Umberto I in forte perdita nel bilancio – ha aggiunto – e non è un caso che tutte le aziende sanitarie in perdita siano le aziende ospedaliere. Rocca ha definito "critica" la situazione finanziaria, "che risulta invariata rispetto agli esercizi precedenti, come ha sottolineato la Corte dei conti. Parliamo di circa 22 miliardi di debito. Cercherò una interlocuzione con il Governo per trovare una soluzione adeguata perché la centralità di Roma comporta un elevato costo che va riconosciuto. È inutile continuare a rinfacciarci le responsabilità di questo debito, è arrivato il momento di risolvere il problema tutti insieme", ha detto il presidente, il quale ha annunciato anche che "saranno centrali i temi dell'assistenza domiciliare e della psichiatria, dove abbiamo una delle leggi più avanzate ma occorre metterci le risorse adeguate". Per quanto riguarda le infrastrutture e mobilità, Rocca ha ribadito che bisogna "Accelerare le opere dove già sono state stanziate risorse importanti, come la Orte-Civitavecchia e la Roma-Latina, dare risposte anche alle migliaia di pendolari che vivono il disagio sulla rete ferroviaria". Sui rifiuti, Rocca ha invitato a spostare l'attenzione dalle guerre per la localizzazione degli impianti alla qualità e alla funzionalità della chiusura del ciclo dei rifiuti. "Collaboreremo con Roma Capitale per arrivare alla quota del 70 per cento di raccolta differenziata, realizzeremo gli impianti previsti e metteremo a regime quelli esistenti", ha precisato il presidente. Un tema costante nella relazione di Rocca riguarda l'attenzione verso le persone più fragili, "meno garantite, che non hanno voce". (segue) (Rer)