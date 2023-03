Lazio: Rocca interviene in Aula, a destra trattativa serrata su commissioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito che è seguito in Aula, le opposizioni sono andate all'attacco. Il candidato presidente della coalizione a guida Pd Alessio D'Amato ha rilevato nel discorso del presidente Rocca quasi un "tono di prosieguo della campagna elettorale" e annotazioni lontane dalla realtà e "irrispettose" del lavoro svolto da chi lo ha preceduto. D'Amato ha ricordato "come le risorse di cui ora la Regione può godere sono state ottenute, specie nella programmazione europea, grazie all'impegno profuso da chi c'è stato prima". L'ex assessore sottolinea due elementi preminenti: quello dei livelli essenziali di assistenza, in cui il posizionamento del Lazio è stato senza precedenti, nell'ultima rilevazione: ciò non vuol dire che non ci siano ancora margini di miglioramento, ma questi risultati vanno riconosciuti. Come pure l'uscita dal percorso di commissariamento è un risultato innegabile ottenuto dal governo regionale precedente". Per Marietta Tidei, di Azione-Italia viva, un Consiglio regionale con tante donne elette "non può tornare indietro sul tema dei diritti, in primis quelli delle donne. Anche Tidei torna sul tema della conservazione della delega alla sanità da parte del presidente, auspicando "che questo serva a una interlocuzione forte con il governo". Propositiva sarà l'opposizione del Movimento 5 stelle alla Giunta regionale, ha annunciato in Aula la consigliera del Movimento, Roberta Della Casa, "ma se dovesse venir meno il presupposto della trasparenza, l'opposizione del Movimento sarà dura. Non buono però è l'inizio, perché nell'assegnazione delle deleghe assessorili si riscontra uno spezzettamento di competenze, specie a proposito di una materia come l'ambiente, che rischia di paralizzare i lavori del Consiglio, ma anche della Giunta". Al termine di quest'ultimo intervento, il presidente Aurigemma ha aggiornato la seduta a martedì prossimo per gli altri interventi e la replica del presidente Francesco Rocca. (Rer)