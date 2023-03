Malawi: ciclone Freddy, bilancio delle vittime sale a 326

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime della tempesta tropicale Freddy in Malawi è salito a 326. È quanto riferito dal dipartimento per gli Affari di gestione dei disastri (Dodma) nel suo ultimo aggiornamento. Il bilancio fornito in precedenza parlava di 225 vittime. La maggior parte delle persone, si legge nel bollettino, è morta a causa delle colate di fango e delle inondazioni causate dalla tempesta. Si prevede che il numero delle vittime aumenterà ulteriormente poiché il presidente Lazarus Chakwera ha affermato che alcune comunità devono ancora essere raggiunte. In totale circa 186 mila persone sono state colpite, di cui 88 mila sono state sfollate nei distretti più colpiti. Il 13 marzo scorso il presidente Chakwera ha dichiarato lo stato di disastro nella regione meridionale, in particolare nella città e nel distretto di Blantyre, nel distretto di Chikwawa, nel distretto di Chiradzulu, nel distretto di Mulanje, nel distretto di Mwanza, nel distretto di Neno, nel distretto di Nsanje, nel distretto di Phalombe, distretto di Thyolo e città e distretto di Zomba. Il ministero dell'Istruzione ha inoltre prorogato fino al 17 marzo la sospensione temporanea delle lezioni nei 10 distretti a rischio, in quanto Freddy ha provocato danni in alcune scuole e altre sono adibite a centri di accoglienza per gli sfollati. (Res)