Usa: Senato approva proposta per ritirare autorizzazione alla guerra contro Iraq

- Il Senato degli Stati Uniti ha votato a favore di un provvedimento teso a ritirare due autorizzazioni di guerra nei confronti dell’Iraq, dopo più di dieci anni dal ritiro delle truppe Usa dal Paese, nel 2011. La proposta è stata approvata con 68 voti favorevoli e 27 contrari, e la votazione finale dovrebbe avvenire entro la fine di questa settimana. Il testo, sponsorizzato dal senatore repubblicani Todd Young e dal democratico Tim Kaine, dovrà poi passare alla Camera dei rappresentanti. “Si tratta di un messaggio molto importante per l’Iraq e i nostri partner nella regione”, ha detto Young in aula. (Was)