Germania-Ue: la proposta del ministro Trasporti Wissing per i motori a combustione

- Il ministro dei Trasporti e del Digitale tedesco, Volker Wissing, ha inviato al vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, una lettera contenente proposte per risolvere la controversia tra Germania e Ue sulla messa al bando dei motori a combustione dal 2035.Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che ha visionato la missiva, l'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) espone diverse opzioni su come potranno essere approvate anche dopo il 2035 le auto con motore a combustione alimentate con i carburanti sintetici, noti come e-fuel. Per Wissing, la condizione è che la Commissione europea non soltanto presenti una dichiarazione di intenti sulla questione, ma presenti anche proposte concrete e “rapidamente”. Secondo il ministro dei Trasporti e del Digitale tedesco, le proprie proposte avrebbero una serie di vantaggi. In primo luogo, la normativa sulla messa al bando dei motori a combustione come approvata dal Parlamento europeo non dovrebbe essere modificata. (segue) (Geb)