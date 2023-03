Germania-Ue: la proposta del ministro Trasporti Wissing per i motori a combustione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, “le regole di voto sarebbero diverse dalle classiche leggi dell'Ue”. L'atto giuridico potrebbe essere fermato “soltanto da una maggioranza qualificata di Stati membri o da una maggioranza assoluta del Parlamento europeo”. Tuttavia, secondo fonti che hanno familiarità con i negoziati tra Wissing e Timmermans la proposta tedesca appare nel dettaglio “un trucco giuridico” ed è elevat la probabilità che la Corte di giustizia dell'Ue la ribalti. A ogni modo, Wissing suggerisce anche di modificare la definizione di carburanti neutrali per il clima data dall'Ue. Inoltre, secondo l'esponente della Fdp, si potrebbe utilizzare la normativa europea vigente in materia di nuovi standard di emissione per le auto (Euro 7) e, in terzo luogo, redigere “una legge speciale”. Per tutte queste opzioni, Wissing dovrebbe organizzare una maggioranza nel Consiglio dell'Ue e nel Parlamento europeo. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aleggia su tutto una “grande domanda: fino a che punto vuole spingersi la Commissione europea”. Finora Timmermans ha sostenuto che l'esecutivo dell'Ue può soltanto emettere una dichiarazione d'intenti. (Geb)