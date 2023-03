8 marzo: presidente Kosovo Osmani, ogni voce delle donne sia ascoltata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società del Kosovo deve impegnarsi per fare in modo che ogni voce delle donne sia ascoltata. Lo ha detto la presidente kosovara, Vjosa Osmani, in occasione della festa dell’8 marzo. "Nella Giornata internazionale della donna, ricordiamo la straordinaria forza, il coraggio e la resistenza delle nostre donne e ragazze. Nell'istruzione, nello sport, nella cultura, negli affari, nella scienza o nella politica, le donne hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere le vette del successo. Impegniamoci tutti a fare la nostra parte per garantire che la voce di ogni donna sia ascoltata, che il potenziale di ogni donna sia pienamente espresso”, ha dichiarato Osmani.(Alt)