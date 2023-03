Kosovo: inviato Ue Lajcak a Pristina per nuova tappa di dialogo con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, arriva oggi a Pristina, in Kosovo. Lo riporta il quotidiano kosovaro "Telegrafi". Il viaggio rientra nell'ambito del processo di normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. L'inviato speciale dell'Ue resterà in Kosovo fino a domani per incontrare la presidente Vjosa Osmani e il premier Albin Kurti. La prossima settimana Lajcak farà invece tappa a Belgrado, dove è previsto un colloquio con il presidente serbo, Aleksandar Vucic. Le due visite del rappresentante speciale dell'Ue per i Balcani occidentali seguono l'incontro dello scorso 27 febbraio a Bruxelles tra Kurti e Vucic, che hanno accolto in linea di principio la proposta europea elaborata da Francia e Germania per arrivare alla normalizzazione delle relazioni tra Pristina e Belgrado. Le modalità di attuazione del piano dell'Unione europea, che si snoda in 11 punti, devono essere ancora definite. Tra le questioni più critiche c'è quella legata all'istituzione di un'Associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. La prossima tappa nel processo di dialogo tra Pristina e Belgrado è prevista il 18 marzo a Ocrida, in Macedonia del Nord. (Alt)