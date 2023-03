Serbia: presidente Vucic incontra ambasciatore Russia, focus sulla situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato oggi l'ambasciatore della Russia a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, il quale è stato informato da Vucic sulla situazione in Kosovo. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". "Una buona e utile conversazione con Bocan-Harchenko. Abbiamo discusso di tutte le questioni bilaterali importanti, e ho informato in particolare l'ambasciatore russo sulla situazione in Kosovo e sulla posizione della Serbia. La Serbia continuerà a mantenere delle corrette relazioni con la Federazione Russa", ha scritto il presidente serbo sul proprio profilo Instagram. (Seb)