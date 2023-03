Ucraina-Russia: ministro Energia Halushenko, nessun progresso su zona sicurezza a Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si osserva ancora alcun progresso nello svolgimento di negoziati tra l'Ucraina e la Russia sulla creazione di una zona di sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. E' quanto affermato dal ministro dell'Energia ucraino, Herman Halushenko. Nel corso di una diretta televisiva, il ministro ha ribadito che la posizione dell'Ucraina non cambia: il Paese richiede "completa smilitarizzazione della centrale", nonché il ritiro di tutte le formazioni militari russe e degli specialisti di Rosatom dal territorio della centrale. Halushenko ha anche ringraziato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, per la mediazione dei negoziati. "Gli siamo molto grati (...) ma i negoziati sono ancora in corso, e purtroppo non possiamo ancora dire che c'è un risultato", ha concluso Halushenko. (Kiu)