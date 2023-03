Periferie: Urzì (Fd'I), al via commissione d'inchiesta parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendere atto che il degrado delle nostre città e delle loro periferie ormai è un dato indiscutibile che ha sconvolto la vita di milioni di cittadini è un dovere a cui Fratelli d'Italia non si sottrarrà". Lo dichiara il capogruppo di Fd'I in prima commissione Affari costituzionali della Camera, Alessandro Urzì, che lunedì in Aula interverrà in dibattito generale sulla proposta di costituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare, che ha visto oggi in commissione l'assegnazione del mandato al relatore. "Tratteremo - ricorda il parlamentare in una nota - un testo che deriva dalla unificazione di più proposte, fra cui quelle di Fratelli d'Italia a prima firma di Fabio Rampelli e Riccardo De Corato, e che pongono al centro gli obiettivi di recupero degli spazi pubblici al servizio dei cittadini espropriati di beni collettivi per colpa di un degrado figlio di politiche retoriche dei passati governi di sinistra e lassismo. Restituire i parchi alle famiglie, le stazioni ai viaggiatori, i luoghi pubblici al decoro determinando responsabilità e interventi urgenti e necessari come priorità per la politica è l'impegno di Fd'I". (Com)