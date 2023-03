Istruzione: firmata integrazione proposta da Valditara, 300 milioni in più per stipendi comparto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre – prosegue la nota –, viene affidata alla contrattazione anche la definizione dei criteri di distribuzione delle risorse per la valorizzazione dei docenti, al fine di garantire la continuità didattica per gli studenti, con una specifica attenzione per gli istituti statali delle piccole isole. "Abbiamo portato a compimento l'impegno che avevamo assunto in sede politica e con il personale scolastico”, ha commentato il ministro Giuseppe Valditara. “La valorizzazione dei lavoratori della scuola – ha proseguito – è una delle nostre missioni, perché non può esserci merito senza dignità, che va salvaguardata anche tramite l'incremento delle risorse destinate a migliorare le retribuzioni in tutto il comparto scuola". "Questo risultato è il frutto di un rapporto sano fra il governo e le organizzazioni sindacali, fondato su un confronto costruttivo e pragmatico: è questo che intendo come grande alleanza, la collaborazione fra istituzioni, parti sociali, lavoratori della scuola, studenti e famiglie", ha concluso. (Com)