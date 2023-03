Sardegna: da Regione cinque milioni a Comuni maggiormente gravati da servitù militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ognuna di esse è stata assegnata una quota di contributo: La Maddalena 16 per cento pari a 819.924 euro; Poligono di Capo Frasca - Aeroporto Decimomannu (Comuni di Arbus, Villasor e Decimomannu) 25 per cento pari a 1.281.131; Poligono di Salto di Quirra - Capo San Lorenzo (Comuni di Villaputzu, Perdasdefogu, Villagrande Strisaili, Ulassai) 40 per cento pari a 2.049.811; Poligono di Capo Teulada (Comuni di Teulada e Sant'Anna Arresi) 19 per cento pari a 973.660 euro. Guardando invece a ciascun Comune ricompreso nelle varie aree, se al Comune di la Maddalena vanno come detto 819.924 euro (16 per cento), ai Comuni di Arbus, Villasor e Decimomannu (Poligono di Capo Frasca - Aeroporto Decimomannu ) vanno rispettivamente 512.452 euro (40 per cento), 512.452 euro (40 per cento), 256.226 euro (20 per cento). Ai Comuni di Villaputzu, Perdasdefogu, Villagrande Strisaili, Ulassai (Salto di Quirra - Capo San Lorenzo) vanno rispettivamente 819.924 euro (40 per cento), 512.452 euro (25 per cento), 409.962 euro (20 per cento), 307.471 euro (15 per cento). Infine, ai Comuni di Teulada e Sant’Anna Arresi (Capo Teulada) vanno rispettivamente 817.874 euro (84 per cento) e 155.785 (16 per cento). (Rsc)