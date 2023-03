Ucraina-Regno Unito: colloqui Zelensky-Sunak, focus su situazione a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi un colloquio telefonico tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier britannico Rishi Sunak. Come ha affermato Zelensky su Telegram, al centro della conversazione è stata la situazione sul fronte, soprattutto a Bakhmut. "Ci siamo scambiati opinioni sui recenti eventi internazionali. Come sempre, abbiamo risultati concreti nell'aumentare la difesa e il sostegno economico per l'Ucraina", ha aggiunto Zelensky. "Apprezziamo la posizione incrollabile del Regno Unito", si conclude il messaggio.(Kiu)