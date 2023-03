Nepal: domani l’elezione del vicepresidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia il Jsp sia il Jp fanno parte della coalizione che fa capo al primo ministro e leader del Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc), Pushpa Kamal Dahal. Sulla vicepresidenza non è stato raggiunto un consenso, diversamente da quanto accaduto per la presidenza. In quel caso sulla scelta di Ram Chandra Poudel, che è stato eletto il 9 marzo e ha giurato il 13, c’è stata la convergenza del suo partito, il Congresso nepalese (Nc), del Centro maoista e di altre sette forze politiche, tra cui Jsp e Jp. Le altre sono il Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us), il Partito socialista democratico (Lsp), il Partito della libertà del popolo (Nup), il Fronte nazionale del popolo (Rj) e il Partito socialista del Nepal (Nsp). La candidatura di Poudel ha segnato la rottura dell’alleanza tra il Centro maoista e l’Uml, che aveva fatto nascere il governo Dahal poco più di due mesi fa, dopo le elezioni politiche del 20 novembre. I nove partiti che hanno eletto Poudel dovrebbero costituire la prossima coalizione di governo. (segue) (Inn)