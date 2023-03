Croazia-Bosnia: incontro fra presidenti, è ora di aprire un nuovo capitolo nei rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di turno ed esponente serba della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Zeljka Cvijanovic, ha incontrato a Zagabria il presidente croato Zoran Milanovic. Lo riporta l'emittente "N1". Milanovic ha detto che è ora di aprire un nuovo capitolo nei rapporti. "I rapporti con la presidenza della Bosnia Erzegovina nel precedente mandato, per quanto mi riguarda, non erano buoni. Ora è il momento di aprire un nuovo capitolo", ha detto Milanovic riferendosi soprattutto alla posizione dei croati che vivono in Bosnia Erzegovina. "Stiamo cercando e lotteremo per uno status dignitoso per loro, pari a quello dei musulmani e dei serbi", ha detto. Il presidente croato ha quindi detto di vedere in Cvijanovic "un po' più di buon senso e buona volontà". Milanovic ha sottolineato che l'esponente croato della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Zeljko Komsic, "non è un rappresentante dei croati", e ha aggiunto di essere in contatto con il terzo esponente della presidenza, il musulmano Denis Becirovic. "Abbiamo convenuto che dopo la visita di Cvijanovic, anche Becirovic è il benvenuto qui. Altri formati sono fuori discussione", ha detto Milanovic. Cvijanovic ha sottolineato che da parte sua l'incontro è stato costruttivo e orientato verso la pace e la stabilità nella regione, nonché la comprensione reciproca e la conservazione del quadro di Dayton. Cvijanovic incontrerà anche il primo ministro croato Andrej Plenkovic. (Seb)