Indonesia: Thies (Acs) si aggiudica contratto da 78 milioni di euro per trasporto nichel

- Thiess, filiale dell'azienda di costruzioni spagnola Acs, si è aggiudicata un contratto da 78 milioni di euro per per fornire servizi di trasporto di nichel in Indonesia. In particolare, la società opererà per un periodo di quattro anni e l'accordo prevede di operare nell'isola di Halmahera, nel Nord Maluku per Weda Bay, un produttore di nichel nel Paese asiatico, a partire dal prossimo maggio. I servizi forniti da Thiess comprenderanno il carico del minerale, il trasporto e la manutenzione delle scorte. "Questa è la nostra prima operazione di nichel in Indonesia", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Thiess Michael Wrigth, sottolineando che la sostenibilità è la "massima priorità" dell'azienda. (Spm)