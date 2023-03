Omicidio Cerciello Rega: Gasparri (FI), violenza senza giustificazione, vicinanza a famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sull'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega "attendiamo, come tutti, i motivi della sentenza sull'omicidio" che "di fatto avvierà un nuovo processo per i due imputati americani". Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Non vorremmo però che questo sia l'inizio di una corsa a ostacoli per la giustizia italiana che, invece, come abbiamo sempre sostenuto deve punire in maniera esemplare gli autori di un omicidio efferato che non ha alcuna giustificazione - spiega -. Chi ha ucciso in modo così barbaro e con tale violenza un uomo, un carabiniere, infatti, non può essere in nessun modo giustificato. Siamo vicini alla moglie e alla famiglia del brigadiere Cerciello che ci auguriamo non debba subire una ulteriore infamia dopo aver sacrificato la propria vita nell'adempimento del proprio dovere". (Com)