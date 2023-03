Farnesina: Tajani incontra ambasciatori di America Latina e Caraibi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi a Villa Madama l’incontro tra il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e gli Ambasciatori dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Lo riferisce la Farnesina. Un incontro fortemente voluto dal vicepremier per marcare la rinnovata priorità che il Governo italiano attribuisce ai rapporti con l’America Latina. “È una regione che occupa una posizione preminente nella nostra politica estera in virtù dei profondi legami di carattere storico, politico, sociale, economico e culturale, nonché della radicata presenza di numerose comunità italiane e imprese”, ha detto Tajani. (segue) (Com)