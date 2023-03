Farnesina: Tajani incontra ambasciatori di America Latina e Caraibi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura di riunione il ministro ha annunciato per il mese di ottobre la prossima edizione della Conferenza Italia – America Latina e Caraibi, principale foro di dialogo politico con la regione organizzato dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché strumento funzionale alla promozione dei rapporti con i Paesi dell’America Latina e Caraibi. Nel suo intervento Tajani ha ricordato le operose e apprezzate comunità latinoamericane in Italia e il numero sempre maggiore di imprese italiane attive nel continente, attratte da un mercato di particolare interesse, senza dimenticare l’operato in loco degli esponenti della società civile, tra cui molti volontari e missionari, e quelli del mondo accademico e culturale. (segue) (Com)