Farnesina: Tajani incontra ambasciatori di America Latina e Caraibi (3)

- Tajani si è in seguito soffermato sul ruolo che l’Italia intende svolgere in sede europea a sostegno di un concreto rilancio del partenariato tra l’UE e l’America Latina e Caraibi, in vista del prossimo Vertice a Bruxelles - il primo in otto anni - dei Capi di Stato e di Governo dei paesi membri dell’UE e della CELAC (Comunità dei paesi latinoamericani e caraibici). Il vicepremier ha infine ricordato ai Capi Missione la candidatura di Roma a Expo 2030, il cui tema “Persone e territori: rigenerazione, inclusione e innovazione”, condivide valori e visione con i Paesi della regione, e presenta ampie opportunità di collaborazione. (Com)