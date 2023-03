Roma: Gualtieri, per moderare impatto cantieri ci sarà Unità operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'amministrazione capitolina sta sviluppando una Unità operativa "che ci aiuterà a governare l’impatto e l’intreccio dei cantieri legati al Giubileo e al Pnrr sulla città e le loro sovrapposizioni. Siamo intervenuti, ad esempio, a rimodulare il Piano sampietrini in vista dell’apertura dei cantieri di Piazza Pia". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della presentazione del progetto per il 5G a Roma nella Sala Gonzaga del Comando della polizia locale capitolina. "A Roma i lavori in corso saranno sicuramente visibili, ma saranno lavori più intelligenti, ha concluso. (Rer)